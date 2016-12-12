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23. 12. 2016

Напавший на ТЦ «Европа» признан вменяемым

Источник фото: МВД

Проведение экспертизы в отношении обвиняемого в нападении на торговый центр «Европа» в Минске завершено, ее результаты приобщены к материалам уголовного дела. Об этом сообщил в эфире телеканала ОНТ председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

По его словам, экспертиза признала нападавшего вменяемым, в полной мере отдававшим отчет своим действиям и руководившим ими.

Руководитель СК отметил, что если не будут затянуты сроки ознакомления с делом, то дело о нападении на ТЦ еще в этом году будет направлено в суд.

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