Напавший на ТЦ «Европа» признан вменяемым

Проведение экспертизы в отношении обвиняемого в нападении на торговый центр «Европа» в Минске завершено, ее результаты приобщены к материалам уголовного дела. Об этом сообщил в эфире телеканала ОНТ председатель Следственного комитета Иван Носкевич.
По его словам, экспертиза признала нападавшего вменяемым, в полной мере отдававшим отчет своим действиям и руководившим ими.
Руководитель СК отметил, что если не будут затянуты сроки ознакомления с делом, то дело о нападении на ТЦ еще в этом году будет направлено в суд.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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