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23. 12. 2016

В 2016 году возбуждено 5 уголовных дел в отношении 6 сотрудников СК

За 2016 год председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич возбудил пять уголовных дел в отношении шести сотрудников СК. Об этом он рассказал 22 декабря в эфире телеканала ОНТ.

«Так получается, что наша профилактическая работа, направленная на противодействие коррупции, не привела к ожидаемому эффекту», - отметил глава СК.

Иван Носкевич также принес извинения за своих сотрудников и пообещал продолжать работу по очищению своих рядов.

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