Макей и Лавров созвонились во второй раз за неделю

22 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Беларусь Владимиром Макеем. Стороны рассмотрели актуальные темы повестки дня российско-белорусских отношений, сообщили в российском МИД.

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Между тем это уже второй телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России за эту неделю.

Как сообщал Телеграф, вечером 19 декабря глава белорусского МИД выразил своему коллеге, а также всем сотрудникам дипломатической службы России соболезнования в связи с гибелью в Анкаре посла Андрея Карлова.ф