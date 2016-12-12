Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2016, пятница, 11:15
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
23. 12. 2016

Макей и Лавров созвонились во второй раз за неделю

22 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Беларусь Владимиром Макеем. Стороны рассмотрели актуальные темы повестки дня российско-белорусских отношений, сообщили в российском МИД.

смотрите также МИД Беларуси выразил протест из-за высказываний российского историка

Между тем это уже второй телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России за эту неделю.

Как сообщал Телеграф, вечером 19 декабря глава белорусского МИД выразил своему коллеге, а также всем сотрудникам дипломатической службы России соболезнования в связи с гибелью в Анкаре посла Андрея Карлова.ф

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.