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23. 12. 2016

Должностные лица МЗКТ обвиняются в получении взяток на 100 тыс. долларов

Минский завод колесных тягачей Источник фото: Telegraf.by

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении ряда должностных лиц Минского завода колесных тягачей, обвиняемых в коррупционных преступлениях. Дело направлено в суд, сообщили в СК.

Следствие установило, что в 2011-2015 годах главный инженер, начальник конструкторского бюро и замначальника инструментально-штампового управления по производству получали от представителей субъекта хозяйствования взятки за содействие в осуществлении поставок на завод режущего и вспомогательного инструмента.

Установлено 80 эпизодов получения взяток обвиняемыми. Главному инженеру инкриминируется получение более 180 тыс. рублей, начальнику конструкторского бюро – 14 тыс. рублей, замначальника инструментально-штампового управления по производству – 1 тыс. долларов.

Главному инженеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере), начальнику конструкторского бюро – ч. 2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере), замначальника инструментально-штампового управления по производству – ч. 1 ст. 430 (получение взятки) УК. Главный инженер и начальник конструкторского бюро заключены под стражу. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 537 тыс. рублей.

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