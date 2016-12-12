Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2016, пятница, 12:01
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
23. 12. 2016

Ставки единого налога для ИП в Гомельской области выросли больше, чем в Минске

Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Гомельской области увеличены с 1 января 2017 года в среднем на 12,6%. Соответствующее решение утверждено на сессии Гомельского облсовета депутатов, сообщили в инспекции МНС по области.

В Гомеле, Жлобине, Мозыре, Речице и Светлогорске установлен понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога. Он будет применяться при исчислении подлежащей уплате суммы единого налога предпринимателями, осуществляющими виды деятельности, изложенные в приложении к решению облсовета.

Из перечня видов деятельности, при осуществлении которых для индивидуальных предпринимателей предусмотрена уплата единого налога, исключена сфера "Чистка и уборка транспортных средств", но в него включено "Бурение скважин". 

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.