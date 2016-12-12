Ставки единого налога для ИП в Гомельской области выросли больше, чем в Минске

Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Гомельской области увеличены с 1 января 2017 года в среднем на 12,6%. Соответствующее решение утверждено на сессии Гомельского облсовета депутатов, сообщили в инспекции МНС по области.

В Гомеле, Жлобине, Мозыре, Речице и Светлогорске установлен понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога. Он будет применяться при исчислении подлежащей уплате суммы единого налога предпринимателями, осуществляющими виды деятельности, изложенные в приложении к решению облсовета.

Из перечня видов деятельности, при осуществлении которых для индивидуальных предпринимателей предусмотрена уплата единого налога, исключена сфера "Чистка и уборка транспортных средств", но в него включено "Бурение скважин".