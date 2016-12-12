По старым билетам в Минске можно ездить до 19 января

Талоны по старым тарифам в общественном транспорте Минска действительны до 19 января 2017 года. Билеты на одну поездку по предшествующим тарифам 50 и 65 копеек действительны 30 дней со дня вступления в силу решения о повышении стоимости проезда в Минске, сообщили в "Минсктрансе".
Неиспользованные билеты на одну поездку по старым тарифам можно обменять в киосках и кассах филиала "Агентство Минсктранс" с доплатой разницы в тарифе на новые билеты.
Приобретенные ранее билеты на одну поездку у водителя по тарифам 55 и 70 копеек действительны для оплаты проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах или в автобусах экспресс-маршрутов до нового подорожания.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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