По старым билетам в Минске можно ездить до 19 января

Талоны по старым тарифам в общественном транспорте Минска действительны до 19 января 2017 года. Билеты на одну поездку по предшествующим тарифам 50 и 65 копеек действительны 30 дней со дня вступления в силу решения о повышении стоимости проезда в Минске, сообщили в "Минсктрансе".

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Неиспользованные билеты на одну поездку по старым тарифам можно обменять в киосках и кассах филиала "Агентство Минсктранс" с доплатой разницы в тарифе на новые билеты.

Приобретенные ранее билеты на одну поездку у водителя по тарифам 55 и 70 копеек действительны для оплаты проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах или в автобусах экспресс-маршрутов до нового подорожания.