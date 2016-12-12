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23. 12. 2016

По старым билетам в Минске можно ездить до 19 января

Источник фото: ByMedia.net

Талоны по старым тарифам в общественном транспорте Минска действительны до 19 января 2017 года. Билеты на одну поездку по предшествующим тарифам 50 и 65 копеек действительны 30 дней со дня вступления в силу решения о повышении стоимости проезда в Минске, сообщили в "Минсктрансе".

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Неиспользованные билеты на одну поездку по старым тарифам можно обменять в киосках и кассах филиала "Агентство Минсктранс" с доплатой разницы в тарифе на новые билеты.

Приобретенные ранее билеты на одну поездку у водителя по тарифам 55 и 70 копеек действительны для оплаты проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах или в автобусах экспресс-маршрутов до нового подорожания.

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