Местные власти не смогли сократить пустующее жилье на селе

В Комитете госконтроля Беларуси по результатам мониторинга эффективности мер по сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности заявили, что местные исполкомы не организовали надлежащую работу с такими домами, не в полной мере выполняют требования Указа Главы государства от 23.02.2012 № 100 «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности».

За три года количество пустующих и ветхих домов в стране выросло на 2 123 и на 1 января 2016 года составило 13 608. При этом количество включенных в регистр пустующих домов почти в восемь раз меньше, чем в статистике. Во многих районах регистр вообще не велся.

Иногда пустующие жилые дома необоснованно исключали из регистров по заявлениям граждан, не являвшихся собственниками, а включали в него дома при наличии уведомлений собственников о намерении использовать дома.

В ряде районов комиссии по обследованию жилых домов, расположенных в сельской местности, созданы не были или начали работу только через год после вступления в силу Указа № 100. Некоторые комиссии не осматривали жилые дома или делали это некачественно. Собственники предлагаемых к включению в регистры пустующих домов информировались не в срок, не принимались все меры по их розыску, несвоевременно размещались в СМИ данные о доме.

Заявления в суд о признании бесхозяйными включенных в регистры пустующих домов и их передаче в собственность административно-территориальной единицы подавали с опозданием или вовсе не подавали. Иногда пустующие дома исключали из регистров без подачи заявления в суд.

Не по всем поданным заявлениям вынесены судебные решения, а при наличии вступивших в силу судебных решений о признании домов бесхозяйными и передаче их в собственность административно-территориальной единицы местные исполкомы зачастую затягивали принятие решений об их использовании, или при наличии решения о сносе не осуществляли его.

Не принимались меры по госрегистрации пустующих домов, переданных в собственность административно-территориальных единиц, и земельных участков, на которых они расположены.

Работа с ветхим жильем также ведется недостаточно. По данным местных исполкомов, на начало 2016 года в республике выявлено 12 869 ед. такого жилья. Некоторые районы не выдавали предписания о прекращении бесхозяйственного содержания, не обращались в суд об изъятии ветхих домов путем выкупа, не сносили их с согласия собственников или же не выполняли собственные решения о сносе домов.

При этом стали массовыми факты необоснованного признания домов ветхими (без должного заключения об их непригодности для проживания или без надлежащего признания не соответствующими санитарным или техническим требованиям). Позже принимались решения о сносе ветхих домов или выборочно направлялись предписания о прекращении ненадлежащего содержания домов, в случае невыполнения которых ветхие дома сносились без решения и согласия местных исполкомов и за счет собственников.