Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2016, пятница, 13:07
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
23. 12. 2016

Белорусский рубль укрепился к корзине валют

На торгах 23 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже курс белорусского рубля укрепился ко всем валютам трехвалютной корзины: доллару, евро и российскому рублю.

Так, евро подешевел на 0,09%, доллар – на 0,08%, российский рубль – на 0,02%.

Теперь за 100 российских рублей дают 3,2008 белорусских, за 1 евро – 2,0338, за 1 доллар – 1,948.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.