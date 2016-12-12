В Минске составили рейтинг парикмахерских

Управления торговли и услуг , а также бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома и ГУ «МГЦГЭ» с 1 по 16 декабря провели мониторинг парикмахерских на соблюдение законодательства об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдения правил бытового обслуживания и профессиональной подготовки персонала.
19 декабря на заседании рабочей группы по определению рейтинга объектов, оказывающих парикмахерские услуги, были присвоены оценки качества услуг и гигиенической безопасности.
Всего было проверено 22 субъекта хозяйствования, которым присвоили оценки от двух до пяти. Отличниками стали салоны красоты "Итейра Метрополь", "Леди Гадива", Princess SPA и парикмахерская частного предприятия "ПерсонаСити".
Двойки получили парикмахерская при студии загара «Храм солнца» на площади Независимости и парикмахерская Татьяна на Ульяновской.
Ознакомиться с рейтингом можно здесь.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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