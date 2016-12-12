В Минске составили рейтинг парикмахерских

Управления торговли и услуг , а также бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома и ГУ «МГЦГЭ» с 1 по 16 декабря провели мониторинг парикмахерских на соблюдение законодательства об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдения правил бытового обслуживания и профессиональной подготовки персонала.

19 декабря на заседании рабочей группы по определению рейтинга объектов, оказывающих парикмахерские услуги, были присвоены оценки качества услуг и гигиенической безопасности.

Всего было проверено 22 субъекта хозяйствования, которым присвоили оценки от двух до пяти. Отличниками стали салоны красоты "Итейра Метрополь", "Леди Гадива", Princess SPA и парикмахерская частного предприятия "ПерсонаСити".

Двойки получили парикмахерская при студии загара «Храм солнца» на площади Независимости и парикмахерская Татьяна на Ульяновской.

Ознакомиться с рейтингом можно здесь.