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23. 12. 2016

Лукашенко вместе с детьми взглянул в будущее Беларуси

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

В Беларуси создаются все условия, чтобы дети могли раскрыть свои способности и таланты. Об этом заявил президент Александр Лукашенко 23 декабря на новогоднем благотворительном празднике для детей во время акции "Наши дети".

По его словам, мы живем на прекрасной, щедрой земле с великой и славной историей, богатой культурой, красивой природой, сообщили в Администрации главы государства.

«Многие поколения белорусов обустраивали нашу землю, берегли ее и защищали. Они строили фабрики и заводы, на которых работают ваши родители. Они смотрели в будущее. И нам с вами надо как можно дальше взглянуть в будущее нашей Беларуси», - сказал президент, пообещав помочь детям «во всех добрых начинаниях».

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