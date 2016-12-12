В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси 27 декабря днем и 28 декабря ночью на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
В понедельник, 26 декабря, облачно. На большей части территории мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман и слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый, по северо-западу сильный порывистый. Температура максимальная днем от +1°C по востоку до +8°C по западу, передает Белгидрометцентр.
В Минске пройдут мокрый снег, дождь. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура максимальная днем около +4°C.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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