В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси 27 декабря днем и 28 декабря ночью на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

В понедельник, 26 декабря, облачно. На большей части территории мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман и слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый, по северо-западу сильный порывистый. Температура максимальная днем от +1°C по востоку до +8°C по западу, передает Белгидрометцентр.

В Минске пройдут мокрый снег, дождь. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура максимальная днем около +4°C.