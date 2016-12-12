Топ-5 тенденций в жизни Беларуси в 2016 году

Вот и подходит к концу 2016 год. Для каждого он был своим. Телеграф же решил вспомнить, каким 2016 год был сквозь призму белорусских новостей. Представляем вашему вниманию топ-5 тенденций уходящего года.

- Американские горки белорусских тарифов ЖКХ

- Новый налог? Да запросто!

- Фармакологические игры белорусских спортсменов

- От спора хозяйствующих субъектов до белорусофобии

- Опять по 500!

Американские горки белорусских тарифов ЖКХ

Только с 1 декабря 2015 года в Беларуси подорожала «коммуналка» — газ, горячая вода, свет и отопление, а в Минске повысили тарифы на услуги по вывозу, обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов, как уже с 1 января года 2016-го опять были увеличены тарифы на услуги ЖКХ. Ежегодно с 1 января тарифы в Беларуси повышают в размере, эквивалентном 5 долларам по среднегодовому курсу. Кроме того, были отменены льготы по НДС при реализации населению услуг по газо- и электроснабжению, которые подорожали на 20%.

Также задним числом с 1 января постановлением Совета министров №32 от 20 января в Беларуси тарифы на отопление и горячее водоснабжение были увеличены на 33%.

Кроме того, было заявлено, что в феврале белорусы получат жировки с новыми статьями расходов, в которых техобслуживание будет разделено на «техобслуживание», «уборку подъездов» и «освещение мест общего пользования», а освещение подъездов и вспомогательных помещений и уборка мест общего пользования придется оплачивать в 100-процентном объеме.

20 января министр ЖКХ Александр Терехов сообщил, что в 2016 году затраты на оказание коммунальных услуг населению снизят минимум на 15%. А 15 января он же сказал, что уже в скором времени будет введена административная ответственность белорусов за неубранный снег вокруг личных машин во дворах.

Все это вызвало резкое, и понятное недовольство тех самых белорусов. Чтобы снизить накал обстановки, 22 февраля сам президент Александр Лукашенко публично потребовал посадить тех, кто виновен в росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и поручил в кратчайший срок предоставить ему расчеты тарифов.

Председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов заявил, что тарифы поднимались «от балды». На это глава государства попросил список тех, кто эту «балду» придумал, поручив надеть наручники на виновных.

Начальник управления жилищного хозяйства министерства ЖКХ Андрей Ромашко попробовал было оправдаться. По его словам, рост стоимости коммунальных услуг за январь был связан с морозами и, если бы была теплая погода, то столь ощутимого увеличения не наблюдалось бы. При этом он умолчал, стоило ли людям ожидать, что стоимость коммуналки уменьшится в связи с теплым февралем. Но президент продолжал настаивать: виновата не погода, а приписки. А за приписки надо сажать.

В результате была создана рабочая группа, чтобы пересчитать тарифы на ЖКУ согласно реальным затратам. Ее председатель вице-премьер Анатолий Калинин, прославившийся в этом году своими глубокими познаниями об интернет-трафиках, заявил о нахождении алгоритма, который позволит снизить финансовую нагрузку через тарифы в сфере ЖКХ.

Итогом работы комиссии стало то, что в Беларуси были резко снижены тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги: водоснабжение подешевело на 41,5%, водоотведение – на 55,1%, техобслуживание лифта – на 30%. Остальные тарифы остались без изменений.

А 4 апреля председатель КГК Анфимов заявил, что в рамках уголовных дел о превышении власти в системе ЖКХ были задержаны семь чиновников местного уровня. Он также анонсировал скорые задержания некоторых высокопоставленных лиц из министерства жилищно-коммунального хозяйства. Но задержаний так и не было.

Отчиталась о борьбе с нерадивыми чиновниками и прокуратура, которая выявила во всех организациях ЖКХ в Минске факты несвоевременного и некачественного оказания услуг. По итогам проверки 13 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, из них троих уволили. Этим все и закончилось.

А уже 21 июня министр экономики Владимир Зиновский рассказал, что в конце 2016 года в Беларуси вновь подорожают услуги ЖКХ, в результате чего белорусы станут оплачивать половину стоимости ЖКУ и 100% к 2018 году. Но 11 сентября Александр Лукашенко заявил, что в 2016 году стоимость услуг ЖКХ повышаться не будет, а в 2017-м они подорожают на 5 долларов (10 рублей).

Чтобы поддержать граждан, у которых недостаточно средств для оплаты то дорожающих, то дешевеющих тарифов, Совет министров в конце сентября установил нормы потребления ЖКУ для расчета безналичных жилищных субсидий, а также определил перечень доходов белорусских семей для получения этих субсидий. Получить их могут около 10% семей.

Тем не менее министр ЖКХ Терехов продолжал убегать от журналистов, когда его пытались расспросить о грядущих подорожаниях. Подробности стали известны в декабре. Так, расчетные платежи семьи из трех человек, которая проживает в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг возрастут в 2017 году на 10,98 рубля, или чуть более чем на 5 долларов. Стоимость газоснабжения и отопления вырастет примерно на 17%, а тарифы на электроэнергию останутся без изменений. Кроме того, в 2017 году в Беларуси планируется ввести обязательный расчет за теплоэнергию по индивидуальным приборам учета.

Кстати, власти уверяют, что в подорожании коммуналки простых белорусов виноват Международный валютный фонд, который в качестве условия выдачи очередного кредита Беларуси требует, чтобы население оплачивало 100% ЖКУ.

Новый налог? Да запросто!

Отметился 2016 год и активными изменениями налогового законодательства, несмотря на предвыборное обещание президента 2015 года пять лет не повышать старых и не вводить новых налогов. Не помогло и обещание министра по налогам и сборам Беларуси Сергея Наливайко о том, что налоговая система в 2016 году будет оставаться стабильной.

Так, уже с 1 января вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые существенно ограничили возможность применения упрощенной системы налогообложения (УСН) для отдельных субъектов бизнеса, изменили подходы и критерии. В частности, не вправе применять УСН организации и ИП, осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазин.

Также с 1 января белорусы, которые получили выигрыш в азартных играх, обязательно должны уплатить с этих денег подоходный налог.

Всего в Беларуси было отменено 15 налоговых льгот. Выросли ставки сборов для ремесленников (до четырех базовых величин в год), деятельности в сфере агроэкотуризма (до одной базовой в месяц), курортного сбора (до 5%), были увеличены ставки налога на недвижимость до 0,2%, который граждане будут платить со второй и последующих квартир. Местные власти получили право повышать ставки налога на недвижимость и земельного налога до десяти раз, если владелец использует имущество неэффективно. Кроме того, была отменена льгота для населения по уплате НДС на газ и электроэнергию.

Также с января в Минске увеличилась в два раза ставка налога на неэффективно используемую недвижимость. Опять же в столице в марте ставки единого налога за месяц с ИП выросли в среднем на 15%. При этом они отныне должны выплачивать единый налог за сдачу в аренду и наем жилых помещений, садовых домиков, дач (если это не места для краткосрочного проживания), машино-мест. Правда, в ноябре в Минске для инкубаторов малого предпринимательства был снижен коэффициент к ежегодной арендной плате за земельные участки, находящиеся в госсобственности.

C 4 февраля утилизационный сбор на автомобили для физических лиц вырос в 8,25 раза, а для юридических – в 1,65 раза. Были увеличены и размеры платы за совершение административных процедур в сфере транспорта, в частности за экзамены в ГАИ и ставки транспортного налога.

Кому не надо платить налог, так это гражданам, которые будут получать деньги за помощь в борьбе с коррупцией. Если речь идет о тяжком или особо тяжком преступлении, они получат до 50 базовых величин, менее тяжком - до 30. Кроме того, можно будет получить до 10 базовых величин на основании документов, подтверждающих расходы физлица.

Со дня дураков 1 апреля был введен подоходный налог (ставка 13%) с краткосрочных депозитов - рублевых вкладов до года и валютных до двух лет. Также значительно сократился лимит на посылки из-за рубежа: теперь беспошлинно получить международные посылки можно, если они стоят менее 22 евро и весят менее 10 килограмм. Помимо этого, облагается таможенными пошлинами ввоз товаров из-за рубежа стоимостью свыше 300 евро, если товары ввозятся чаще раза в квартал. А НДС на услуги электросвязи повысился с 20% до 25%.

Также был установлен предел выручки для господдержки субъектов малого предпринимательства: для ИП – 3 млрд рублей, для микроорганизаций - 22 млрд рублей, для малых организаций - 83 млрд рублей.

27 июня президент подписал Декрет № 2, согласно которому организации, созданные при реорганизации в форме выделения, разделения, слияния или присоединения, исключены из числа тех, которые могут пользоваться налоговыми преференциями Декрета №6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности".

Большие волнения среди ИП в уходящем году вызвало нежелание властей отменять указ № 222 о сертификации товаров легпрома, а также обязательное требование к таксистам использовать таксометры лишь с установленным средством контроля налоговых органов (СКНО).

Теперь министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко опять угрожает, что в 2017 году в Беларуси не будет радикальных изменений налогового законодательства. А вы готовы к новым неизменениям?

Тем более что уже известно, что в 2017 году ограничения на вычет сумм НДС, уплаченные при ввозе в Беларусь товаров из третьих стран, в 2017 году сократятся с 90 до 60 дней. Также с 1 января в Минске ставки единого налога для ИП и физлиц вырастут в среднем на 12%, в Гомельской области - в среднем на 12,6%. Кроме того, в Минске в среднем на 11% будет увеличена ставка подоходного налога для горожан, сдающих свое жилье.

Также после Нового года в Беларуси все услуги электросвязи будут облагаться НДС по ставке 25%. По мнению специалистов, в результате электронные услуги иностранных компаний подорожают для белорусских граждан на 20%. Повышаться цены будут не только на сами платные приложения, но и на встроенные в них покупки (in-app), т.к. покупки также относятся к услугам в электронной форме.

Кроме того, известно о планах МНС получать данные о счетах белорусов за рубежом, а также ужесточить ответственность и увеличить штрафы за неуплату налогов. А Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей захотело заставить граждан платить за скачанные музыку и фильмы в интернете по примеру российского «налога на болванки». Планируется начать взимать отчисления с тех, кто производит или импортирует в Беларуси товары для хранения и копирования информации – флэшки, диски и др. Продавцы в свою очередь будут прибавлять к стоимости товара эту сумму.

Из грядущих позитивных изменений - с 1 января в Минске будут уменьшены ставки налога за владение собаками. Также правительство передумало повышать сбор для ремесленников с 2017 года.

Фармакологические игры белорусских спортсменов

Прошедшие в этом году летние Олимпийские игры в бразильском Рио-де-Жанейро оказались самыми провальными для белорусской сборной за все время ее выступлений. На этот раз белорусские атлеты завоевали лишь девять медалей (одно золото, четыре серебра и четыре бронзы) и заняли в общем зачете 40-е место.

До этого самым худшим местом Беларуси на Олимпиаде было 37-е, завоеванное в 1996 году в Атланте. Да и то, команда тогда завоевала в сумме 15 наград. В этот же раз, несмотря на отличные выступления Владислава Гончарова, Дарьи Наумовой, Вадима Стрельцова, Марии Мамошук, Ивана Тихона, Александры Герасимени, Джавида Гамзатова, Ибрагима Саидова и квартета в составе Маргариты Махневой, Надежды Лепешко, Ольги Худенко и Марины Литвинчук, результаты значительно хуже.

Но низкие результаты в белорусском спорте – далеко не самое страшное. Самое страшное – это допинг, за который эти медали забирают. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не впервые лишает белорусов олимпийских медалей, но в этом году на национальных атлетов обрушился целый шквал лишений. Перепроверка допинг-тестов 2008 и 2012 годов стала настоящим бичом для белорусских олимпийцев.

В октябре 2016 года Международный олимпийский комитет лишил белорусских тяжелоатлетов Андрея Рыбакова и Анастасию Новикову соответственно серебряной и бронзовой медалей Пекинской Олимпиады 2008 года. Перепроверка допинг-проб выявила у Рыбакова туринабол, Новиковой — туринабол и станозолол.

А в ноябре после перепроверки проб Пекина-2008 у Беларуси отобрали золото метательницы молота Оксаны Меньковой и серебро толкательницы ядра Натальи Михневич. Так, перепроверка допинг-пробы метательницы молота Оксаны Меньковой, которая в Пекине завоевала золото, дала положительный результат на туринабол и оксандролон, а обладательницы серебряной медали, толкательницы ядра Натальи Михневич - на метандиенон и станозолол. Результаты Оксаны Меньковой на Олимпиаде-2012 также аннулированы.

Также в ноябре была лишена бронзовой медали Олимпийских Игр в Лондоне белорусская штангистка Ирина Кулеша. При перепроверке допинг-пробы белорусской спортсменки обнаружены туринабол и станозолол. На Олимпиаде-2012 Ирина Кулеша выступала в категории до 75 кг, ранее положительными оказались ее допинг-пробы с предыдущей летней Олимпиады в Пекине.

Кроме того, из-за допинга аннулированы результаты на Играх-2008 Павла Лыжина (толкание ядра) и Светланы Усович (легкая атлетика). Также в связи с положительными допинг-пробами по итогам Лондона-2012 дисквалифицирована Анастасия Мирончик-Иванова (легкая атлетика).

Обнаружили допинг и у белорусских тяжелоатлетов Марины Шкерманковой, Дины Сазановец и Евгения Жерносека. В результате Марину Шкерманкову лишили бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, которую она завоевала в весовой категории до 69 килограммов. Дина Сазановец и Евгений Жерносек медалей тогда не завоевали.

Утешительным можно считать то, что белорусские спортсменки могут получить бронзовые медали Пекинской олимпиады 2008 года в беге 4 на 400 метров, поскольку на допинге попались бегуньи из России и их награды могут достаться белорускам. А белорусский борец вольным стилем Мурад Гайдаров станет серебряным призером пекинской Олимпиады 2008 года вместо попавшегося на допинге узбекского спортсмена Сослана Тигиева. Также вместо россиянки Надежды Евстюхиной бронзу могла бы получить белорусская штангистка Ирина Кулеша, если бы у нее самой допинг-проба не была положительной.

Однако медали – это фактически единственное, чего могут лишиться попавшиеся на допинге белорусские олимпийцы. «Медалей они будут лишены. Но это не значит, что у них заберут квартиры, что-то еще. На данный момент речь об этом не идет», - рассказал первый замминистра спота и туризма Александр Гагиев.

Так что возможность белорусским спортсменам получать за медаль Олимпиад квартиры и прочие призы за счет белорусских налогоплательщиков и не нести при этом никакой имущественной ответственности за запрещенную формакологию, может принести в будущем еще не один олимпийский допинг-сюрприз.

От спора хозяйствующих субъектов до белорусофобии

Все началось с того, что 1 апреля белорусский премьер-министр Андрей Кобяков заявил о несогласии Минска с привязкой цен российских нефти и газа к доллару, а расчетов за белорусские товары – к российским рублям. Также он считает, что из-за изменения курсов стоимость российского газа для Беларуси должна составлять 80 долларов за 1 тысячу кубометров, тогда как сейчас она равна 132 долларам.

Однако замглавы "Газпрома" Валерий Голубев заявил, что российский газовый холдинг не будет снижать цену на газ для Беларуси. По его словам, в контракте четко прописана формула образования цены на газ: цена производства в Ямало-Ненецком округе РФ плюс цена доставки до Беларуси.

"Есть формулы, например, связанные с нефтяными коэффициентами, а Беларусь шла по другому пути, они же сами не пошли на формулу, привязанную к нефтяным эквивалентам, они захотели цену, как в России, плюс транспорт", - пояснил он. "Сегодня белорусские коллеги говорят — нет, мы хотим, чтоб было по-другому. Ну, надо быть последовательными", - сказал топ-менеджер "Газпрома".

Несмотря на то что переговоры не давали никаких результатов, власти Беларуси решили, что с 1 января 2016 года вправе платить более низкую цену на газ, о чем объявляет «Газпром трансгаз Беларусь». 3 мая стало известно, что «Газпром трансгаз Беларусь» обратился в Международный арбитражный суд с исковыми заявлениями к газоснабжающим организациям Беларуси в связи с тем, что белорусские предприятия несвоевременно и в неполной мере оплачивают поставки газа.

Министр энергетики России Александр Новак даже назвал сумму долга Беларуси перед «Газпромом» за поставки природного газа, который образовался за январь-апрель - 125 млн долларов. Однако Минск признавать долг отказался.

Время шло, но вопрос не решался. И даже подключение к нему глав государств результата не давало. Тогда Москва решила надавить на Минск, подключив к газовому вопросу еще и нефтяной. 16 июня министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в третьем квартале Россия собирается снизить объем поставок нефти в Беларусь. Правда, официальная причина поначалу была другой - возможности газонефтепроводной системы. Однако уже вскоре российский вице-премьер Аркадий Дворкович признал, что сокращение поставок российской нефти вызвано тем, что белорусские партнеры недоплачивают за газ.

«Это удар под дых еще не росту, но уже не падению нашей экономики, ибо снижение в таком объеме переработки нефти сразу уведет индексы промпроизводства в конкретные минуса, ибо нефтянка долю занимает приличную», - отмечал белорусский экономист Дмитрий Иванович.

"Если белорусская сторона выполнит свои обязательства по контракту по поставкам газа, возможно, объемы поставок нефти будут увеличены", - продолжал давить на Минск на фоне непрекращающихся переговоров Александр Новак. При этом в России продолжали прибавлять цифры к заявляемому долгу Беларуси за газ.

Но, вопреки заявлениям о «подвижках» и достигнутых договоренностях, воз был «и ныне там».

12 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко во всеуслышание потребовал от вице-премьера Владимира Семашко в течение двух ближайших дней окончательно договориться с Россией о стоимости газа, который поставляется в Беларусь. Но Семашко переговоры провалил – переговоры 13-14 сентября в Москве не дали результата, тем самым был поставлен под вопрос уже авторитет лично белорусского президента.

"Мы телепаемся (иначе не скажешь) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Мы это воспринимаем как давление на Беларусь, но давления я не потерплю и белорусы тоже", - заявил он на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой 20 сентября, припомнив при этом России блокировку белорусских товаров и пригрозив оптимизировать белорусское участие в интеграционных образованиях с РФ. Тем самым вызов был брошен уже Владимиру Путину.

А 1 октября стало известно о предстоящем повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси. Тем самым был нанесен удар уже по российской «Транснефти», представители которой заявили о нарушении действующих соглашений о необходимости уведомлять о внеплановом повышении тарифов. При этом российская компания отказалась согласовывать новые тарифы.

В итоге Кремль был вынужден прокомментировать ситуацию, увидев возможность преодолеть кризис. Минск между тем выказал готовность отступить, начав попутно переговоры о поставках нефти с Ираном, который якобы «мечется в поисках для поставки нефти и готов снизить нам цену», чтобы загрузить работой белорусские НПЗ.

Наконец, во второй декаде октября появилась информацию, что стороны пришли к компромиссу, но у каждой стороны было свое видение его. Как рассказал Владимир Семашко, Беларусь выплатит России накопленный за 2016 год долг за поставки газа, а Россия взамен существенно снизит цену на газ для Беларуси и окажет Беларуси "другую поддержку". А вот премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что стоимость российского газ для Беларуси не изменилась и рассчитывается по существующей формуле.

По данным СМИ, итогом длительных переговоров по газовому вопросу стало то, что Россия запустит «механизм межбюджетной компенсации», по которому в 2016 году из российского бюджета «Газпрому» перечислят 25 млрд российских рублей, в следующем – 56 млрд в качестве компенсации за снижение стоимости газа для Беларуси.

До начала действия соглашения Беларусь должна была до 20 октября компенсировать недоплату за газ в размере 281 млн долларов. В свою очередь «Транснефть» заявила, что в четвертом квартале поставит в Беларусь по трубопроводу «Дружба» 5 млн тонн нефти против 3,5 млн тонн в третьем квартале. Но до 20 октября Минск так и не оплатил накопившийся долг. В ноябре его сумма составила уже 340 млн долларов. При этом Дворкович продолжал настаивать: формула цены на газ для Беларуси не изменится.

22 ноября состоялась встреча Лукашенко и Путина, но последний обсуждать нефтегазовый вопрос не стал. А уже 24 ноября сразу по нескольким российским гостелеканалам вышла серия передач, в которых россиян пугали ростом национализма в Беларуси и возможным повторением в стране украинского сценария.

Минск в долгу не остался и прошелся арестами по сторонникам «Русского мира», питаемого из Москвы. Сначала был арестован православный священник, член неонацистской организации Русское национальное единство Константин Бурыкин. Затем очередь дошла и до трех авторов российского пропагандистского ресурса Regnum, которые называли Беларусь «недогосударством», ставили под сомнение необходимость суверенитета страны, полноценности белорусского языка. И хотя в Следственном комитете и заявляют, что дело «русофилов» (или все-таки «белорусофобов»?) не связано с политикой, многие считают по-другому.

8 декабря стало известно, что Беларусь перечислила России опережающий авансовый платеж за поставку природного газа. Это было сделано в качестве «первого шага и жеста доброй воли», заявил пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич. Сумма платежа не называлась. Но в РФ этот платеж вернули, заявив, что хотят все и сразу, а не по частям.

15 декабря на пресс-конференции в Минске посол России Александр Суриков вновь продолжал утверждать, что до 20-го кризис разрешится. 20 декабря он продолжил заявлять про вот-вот. Он также не выступил против задержания в Беларуси российских пропагандистов, раскритиковал слишком бурное обсуждение ограничения поставок в РФ ряда белорусских продуктов и заявил о скором разгрешении приграничного спора.

Примечательно, что в защиту действий белорусских властей выступила и пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, за что Regnum решил подать на нее в суд. Таким образом, по крайней мере, в этом вопросе белорусы могут запасаться попкорном и смотреть, как спорят из-за белорусофобов российское министерство и российское СМИ.

Также 23 декабря советник президента «Транснефти» Игорь Демим рассказал, что руководство компании все же направило в Беларусь предложения по повышению тарифов на транспортировку нефти в 2017 году. При этом он назвал экономически обоснованным увеличение тарифов по двум веткам нефтепровода «Дружба», которые проходят по территории Беларуси, через Гомель – на 5,8% и через Полоцк – на 11,76%.

СМИ между тем сообщили, что Беларусь готова оплатить России 425 млн долларов долга за газ в обмен на новые транши кредита из антикризисного фонда ЕврАзЭС. Также Минск хочет новых льгот в виде 300 млн долларов ежегодной компенсации за высокие цены на газ со второго полугодия 2016 года по первое полугодие 2019 года.

Тем временем, глава белорусского государства отказался от участия 26 декабря в Санкт-Петербурге в саммитах Евразийского экономического совета и Организации договора о коллективной безопасности. В Кремле, правда, заявили, что его отсутствие не повлияет на подписание подготовленных документов. При этом в Москве успокоили: Александр Лукашенко не манкирует важные для евразийской интеграции встречи.

Разрешение нефтегазового спора тем временем подвисло. И хотя в Минске не теряют оптимизма и надеются решить вопрос в первом квартале 2017 года (фактически через год после его начала!), надежд на его скорое и безболезненное решение все меньше. Тем более что стороны всегда готовы вновь начать играть на обострение.

Опять по 500!

Средняя зарплата в Беларуси за ноябрь составила 368 долларов, или 717,6 рублей. При этом она уменьшилась на 5,3 рубля по сравнению с показателем октября и на 15,3 рубля с показателем сентября. В 64-х районах страны средняя зарплата не достигает и 300 долларов (менее 600 рублей).

Несмотря на это, президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября во время рабочей поездки в Могилевскую область поручил в 2017 году вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов, то есть поднять почти в 1,5 раза. По его словам, нынешний уровень зарплат является недостаточным.

Чтобы показать серьезность своих заявлений, он повторил это требование 17 ноября: в следующем году «мы должны умереть, но выйти на 500 долларов».

Серьезность этих заявлений до чиновников дошла, хотя они и признали, что увеличить среднюю зарплаты по Беларуси до 500 долларов в 2017 году будет крайне тяжело. «Мы должны понимать, что это ну очень тяжелая задача», — заявил министр экономики Владимир Зиновский.

Однако смелости сказать однозначное «нет» у него не хватило, поэтому он заявил, что в ряде отраслей экономики, отдельных видах экономической деятельности это вполне разрешимая задача.

Благо, глава государства рассказал, где брать деньги на «по 500» - «украдите, откопайте, найдите».

Однако в Беларуси это уже не первое повышение средней зарплаты по стране до 500 долларов в эквиваленте. Последний раз такая задача выполнялась перед президентскими выборами 2010 года (на 2015 год объявлялась задача 1000 долларов средней зарплаты). Но за этот период Беларусь пережила трехкратную девальвацию 2011 года и девальвацию в 2014-2015 году, в результате чего средняя зарплата в конце 2016 года составляет 368 долларов и продолжает сокращаться.

Экономический обозреватель Дмитрий Иванович считает наиболее вероятным вариантом развития событий постепенное дальнейшее сокращение численности работников, «ибо нынешняя социально-экономическая модель экономики Беларуси новые рабочие места генерировать может только посредством закрытия большего количества старых рабочих мест, что доказывают данные по числу принятых и уволенных за последние два года». «Зарплата особо увеличиваться не будет, ибо тогда население перестанет приносить валюту в обменные пункты. И как тогда Нацбанку обслуживать внешние кредиты? Ну а 500 долларов в 2017 году, как очень точно заметили пользователи интернета, будут получать те, кто в 2016 году получал большее USD 500. И то далеко не все», - полагает он.

Говоря об очередных 500 долларах, стоит затронуть и причины, которые побудили Александра Лукашенко вновь доставать затертые до дыр обещания. 7 октября он, выступая в парламенте, заявил, что не исключает возможности корректировки Конституции Беларуси. А Основной закон в стране принято менять только на референдуме.

Примечательно, что сделал он это почти сразу после референдума в Азербайджане, где было решено продлить полномочия президента страны с пяти до семи лет, а также уменьшить возраст для кандидатов на пост главы государства. Подобное волеизъявление в этом году проходило и в Таджикистане.

Именно с такими предложениями об увеличении президентского срока в ноябре выступила пропрезидентская Либерально-демократическая партия Сергея и Олега Гайдукевичей. Референдум они призывают провести в начале 2018 года, то есть пока средняя зарплата в 500 долларов будет еще актуальна.

При этом глава ЦИК Лидия Ермошина подчеркнула, что референдум об увеличении срока полномочий президента может состояться, если на то будет воля президента. По ее словам, продление полномочий на один или два года «будет способствовать стабильности власти».

Складывается ощущение дежавю с событиями 2004 года, когда Александр Лукашенко, изменив на референдуме Конституцию, позволил себе избираться главой государства неограниченное количество раз.

Как тут не вспомнить, что «дежавю означает сбой матрицы, когда меняют программу». Правда, ничего хорошего этот сбой никому никогда не приносил.

Но глава государства продолжает настаивать: «Зарплата у людей в связи с этими экономическими перипетиями невысокая. Ее надо поднимать, чего бы нам ни стоило».