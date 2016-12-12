Азаренко намерена вернуться в большой спорт в 2018 году

Лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко 25 декабря в Twitter в беседе с подписчиками раскрыла некоторые спортивные планы. В частности, она сообщила, что собирается выступить на турнире в Брисбене в 2018 году.

Вместе с тем она рассказала, что не сможет понаблюдать в Минске за матчем женской национальной команды с голландками в рамках 1-го круга Мировой группы Кубка Федерации. Матчи пройдут 11 и 12 февраля 2017 года.

Как сообщал Телеграф, в ночь на 20 декабря спортсменка родила сына.