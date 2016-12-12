В четверг в Беларуси похолодает

27 декабря погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный порывистый, в дневные часы на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток от -1 до +4°С. Атмосферное давление будет падать.

28 декабря республика окажется в тыловой части небольшого циклона смещающегося с северо-востока Беларуси на Воронежскую область. Сохранится неустойчивая погода. На большей части территории республики ожидается кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный порывистый, ночью и утром на большей части, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток от -5 до +2°С, передает Белгидрометцентр.

29 декабря ночью погоду в стране будут определять неустойчивые, более прохладные воздушные массы, поступающие с севера Европы, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северный с переходом на западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, максимальная днем составит 0..-5°С.