Лента RSS
Подписаться на ленту
27 декабря 2016, вторник, 08:54
+2°C
Завтра -1°C
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,04
27. 12. 2016

Минское "Динамо" победило Канаду в первом матче Кубка Шпенглера

Источник фото: БелТА

Хоккеисты минского "Динамо" 26 декабря одержали победу над сборной Канады в первом матче Кубка Шпенглера со счетом 7:4 (2:3, 1:0, 4:1).

Шайбы: 1:0 - Матерухин (2.02). 1:1 - Эббетт (5.11). 1:2 - Норо (12.57, в большинстве). 1:3 - Рэймонд (13.58, в большинстве). 2:3 - Ковыршин (16.50). 3:3 - Лисовец (30.44, в большинстве). 3:4 - Норо (40.33, в большинстве). 4:4 - Коробов (46.33). 5:4 - Ковыршин (50.25, в большинстве), 6:4 - Дрозд (54.20). 7:4 - Комаров (58.25, в пустые ворота).

Второй матч в группе Каттини «зубры» проведут 28 декабря со швейцарским "Давосом".

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Хоккей
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.