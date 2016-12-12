Минское "Динамо" победило Канаду в первом матче Кубка Шпенглера

Хоккеисты минского "Динамо" 26 декабря одержали победу над сборной Канады в первом матче Кубка Шпенглера со счетом 7:4 (2:3, 1:0, 4:1).

Шайбы: 1:0 - Матерухин (2.02). 1:1 - Эббетт (5.11). 1:2 - Норо (12.57, в большинстве). 1:3 - Рэймонд (13.58, в большинстве). 2:3 - Ковыршин (16.50). 3:3 - Лисовец (30.44, в большинстве). 3:4 - Норо (40.33, в большинстве). 4:4 - Коробов (46.33). 5:4 - Ковыршин (50.25, в большинстве), 6:4 - Дрозд (54.20). 7:4 - Комаров (58.25, в пустые ворота).

Второй матч в группе Каттини «зубры» проведут 28 декабря со швейцарским "Давосом".