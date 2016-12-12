Дворкович: отношения с Беларусью строятся непросто

Отношения с Беларусью строятся непросто. Об этом заявил российский вице-премьер Аркадий Дворкович. «Белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта», - отметил он, напомнив, что в ЕАЭС в 2019 году запланирован переход на общий рынок электроэнергии, в 2025-м – на общий рынок газа.
По словам российского вице-премьера, для Минска важно понимание этого долгосрочного периода. «Но оно зависит в том числе от того, что будет происходить на нашем внутреннем рынке газа», - сказал Аркадий Дворкович, передают "Ведомости".
Он отметил, что при принятии в РФ решения о более свободных условиях ценообразования на рынке газа, надо будет менять межправительственное соглашение, так как в нем содержится привязка к регулируемым ценам. Что касается нефти, то здесь запланирован отказ от экспортных пошлин, но конкретной даты такого отказа нет.
«Так как этих пошлин нет во взаимоотношениях с Беларусью, то их наличие для других стран белорусской стороне в плюс и они опасаются быстрых изменений», - сказал вице-премьер, пообещав исходить из национальных интересов России при принятии решений.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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