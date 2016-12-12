Мининформ вынес предупреждение сайту «Витебского курьера»

26 декабря министерство информации Беларуси вынесло письменное предупреждение владельцу сайта "Витебский курьер" (vkurier.by) Олегу Борщевскому за "распространение недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам".

Об этом сообщили в мининформации, при этом не уточнив, что именно стало причиной предупреждения.

vkurier.by является сайтом газеты "Витебский курьер", которая зарегистрирована в Смоленске, но пока не выходит.