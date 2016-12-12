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27. 12. 2016

Мининформ вынес предупреждение сайту «Витебского курьера»

Источник фото: Радые Свабода

26 декабря министерство информации Беларуси вынесло письменное предупреждение владельцу сайта "Витебский курьер" (vkurier.by) Олегу Борщевскому за "распространение недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам".

Об этом сообщили в мининформации, при этом не уточнив, что именно стало причиной предупреждения.

vkurier.by является сайтом газеты "Витебский курьер", которая зарегистрирована в Смоленске, но пока не выходит.

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