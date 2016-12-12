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27. 12. 2016

Центр Минска остался без горячей воды и отопления

Центр Минска 27 октября остался без горячей воды и отопления. С таким неприятным сюрпризом столкнулись утром, по крайней мере, жители домов в районе Железнодорожного вокзала.

В службе 115 корреспонденту Телеграфа рассказали, что причиной отключения стала авария на улице Ульяновской.

Аварию обещают устранить до 17:00.

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