Белорусские министры массово выказывают соболезнования России

26 декабря первым соболезнования по случаю катастрофы самолета Ту-154 под Сочи в открытой российским посольством в Минске книге памяти оставил министр обороны Беларуси Андрей Равков, сообщает "Белорусская военная газета". "Мы в эти дни вместе с Россией и ее Вооруженными силами переживаем эту трагедию. Выражаем самые искренние слова соболезнований родственникам погибших", — написал он.
«Наши сердца наполнены болью и искренним сочувствием», - отметил глава МИД Владимир Макей, сообщили в министерстве.
Соболезнования в книге памяти оставили также премьер-министр Андрей Кобяков, министры спорта и туризма Александр Шамко, образования Игорь Карпенко, культуры Борис Светлов, антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, информации Лилия Ананич, вице-премьер Михаил Русый и другие.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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