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27. 12. 2016

Белорусские министры массово выказывают соболезнования России

Андрей Кобяков Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

26 декабря первым соболезнования по случаю катастрофы самолета Ту-154 под Сочи в открытой российским посольством в Минске книге памяти оставил министр обороны Беларуси Андрей Равков, сообщает "Белорусская военная газета". "Мы в эти дни вместе с Россией и ее Вооруженными силами переживаем эту трагедию. Выражаем самые искренние слова соболезнований родственникам погибших", — написал он.

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«Наши сердца наполнены болью и искренним сочувствием», - отметил глава МИД Владимир Макей, сообщили в министерстве.

Соболезнования в книге памяти оставили также премьер-министр Андрей Кобяков, министры спорта и туризма Александр Шамко, образования  Игорь Карпенко, культуры Борис Светлов, антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, информации Лилия Ананич, вице-премьер Михаил Русый и другие.

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