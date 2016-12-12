Лукашенко: с 1 января существенно меняются условия работы резидентов СЭЗ

Условия функционирования на рынке ЕАЭС расположенных в Беларуси свободных экономических зон необходимо сделать как минимум равноценными, заявил 27 декабря президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, с 1 января 2017 года условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются, поскольку в рамках Евразийского экономического союза упраздняются некоторые таможенные льготы. Однако, чтобы белорусские свободные экономические зоны не потеряли конкурентоспособность на площадке ЕАЭС, условия их функционирования необходимо сделать как минимум равноценными.

Глава государства отметил, что Совмин подготовил проект указа, направленного на повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ и стимулирование инвестиционной активности резидентов.

Он также поставил перед участниками совещания несколько главных вопросов: какие конкретные меры необходимо принять, чтобы компенсировать потери резидентов СЭЗ и сохранить им благоприятные условия для работы; позволят ли они обеспечить конкурентоспособность продукции на традиционных рынках сбыта. Кроме того, президент поинтересовался, достаточно ли реализации вносимых предложений, чтобы стимулировать приток инвестиций.