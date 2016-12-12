Лукашенко поздравил президента Украины Порошенко

Президент Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между Беларусью и Украиной. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, за период независимости страны выстроили «прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии».

Президент выказал уверенность, что в будущем белорусско-украинские связи будут лишь крепнуть и развиваться.

Дипломатические отношения между Беларусью и Украиной были установлены 27 декабря 1991 года. Белорусское посольство в Киеве открыто в октябре 1993 года. С января 2006 года функционирует почетное консульство в Львове, с января 2011 года – генеральное консульство в Одессе, с сентября 2014 года – Почетное консульство в Харькове. Посольство Украины в Беларуси было открыто 30 июня 1992 года.