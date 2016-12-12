Лукашенко поздравил президента Украины Порошенко

Президент Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между Беларусью и Украиной. Об этом сообщили в Администрации главы государства.
По его словам, за период независимости страны выстроили «прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии».
Президент выказал уверенность, что в будущем белорусско-украинские связи будут лишь крепнуть и развиваться.
Дипломатические отношения между Беларусью и Украиной были установлены 27 декабря 1991 года. Белорусское посольство в Киеве открыто в октябре 1993 года. С января 2006 года функционирует почетное консульство в Львове, с января 2011 года – генеральное консульство в Одессе, с сентября 2014 года – Почетное консульство в Харькове. Посольство Украины в Беларуси было открыто 30 июня 1992 года.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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