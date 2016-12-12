Лента RSS
Подписаться на ленту
27 декабря 2016, вторник, 17:00
+2°C
Завтра -1°C
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
27. 12. 2016

В Беларуси отменят обязательную продажу валютной выручки

В Беларуси планируется отменить к 2018 году обязательную продажу валютной выручки экспортерами, которая сегодня составляет 20%. Об этом говорится в "Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы", которая утверждена президентским указом № 466.

смотрите также Беларусь планирует вступить в ВТО в ближайшие пять лет

С 2020 года также будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках.

Кроме того, к концу 2018 года предполагается завершить дедолларизацию экономики, исключив использование иностранной валюты в расчетах на территории страны, а также при формировании цен, ставок пошлин и иных платежей.

Проведение денежно-кредитной политики планируется продолжить в режиме  монетарного таргетирования с переходом при создании необходимых условий к режиму инфляционного таргетирования.

Также планируется минимизировать участие Нацбанка на валютном рынке в рамках ориентации на динамику стоимости корзины иностранных валют.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.