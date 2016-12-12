В Беларуси отменят обязательную продажу валютной выручки

В Беларуси планируется отменить к 2018 году обязательную продажу валютной выручки экспортерами, которая сегодня составляет 20%. Об этом говорится в "Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы", которая утверждена президентским указом № 466.

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С 2020 года также будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках.

Кроме того, к концу 2018 года предполагается завершить дедолларизацию экономики, исключив использование иностранной валюты в расчетах на территории страны, а также при формировании цен, ставок пошлин и иных платежей.

Проведение денежно-кредитной политики планируется продолжить в режиме монетарного таргетирования с переходом при создании необходимых условий к режиму инфляционного таргетирования.

Также планируется минимизировать участие Нацбанка на валютном рынке в рамках ориентации на динамику стоимости корзины иностранных валют.