В Беларуси отменят обязательную продажу валютной выручки

В Беларуси планируется отменить к 2018 году обязательную продажу валютной выручки экспортерами, которая сегодня составляет 20%. Об этом говорится в "Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы", которая утверждена президентским указом № 466.
С 2020 года также будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках.
Кроме того, к концу 2018 года предполагается завершить дедолларизацию экономики, исключив использование иностранной валюты в расчетах на территории страны, а также при формировании цен, ставок пошлин и иных платежей.
Проведение денежно-кредитной политики планируется продолжить в режиме монетарного таргетирования с переходом при создании необходимых условий к режиму инфляционного таргетирования.
Также планируется минимизировать участие Нацбанка на валютном рынке в рамках ориентации на динамику стоимости корзины иностранных валют.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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