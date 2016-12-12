В центре Минска восстановили подачу тепла и горячей воды

Горячее водоснабжение и отопление 20-и жилых домов в районе железнодорожного вокзала в Минске восстановлено. Об этом сообщил заместитель главного инженера Минских теплосетей РУП "Минскэнерго" Андрей Жешко.
При этом он опроверг информацию о том, что отопление и горячая воды были отключены в результате аварии на улице Ульяновская. По его словам, отключение было плановым, передает БелТА.
Андрей Жешко отметил, что повреждение теплосетей обнаружили еще на прошлой неделе, решив устранить неполадки до новогодних праздников. Он подчеркнул, что представители жилищно-коммунальных организаций должны были оповестить об этом население.
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