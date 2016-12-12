В Беларуси ввели оранжевый уровень опасности из-за гололедицы

В Беларуси 28 декабря объявлен оранжевый уровень опасности в связи с тем, что на дорогах страны ожидается гололедица.

28 декабря погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах снег, слабая метель. Ветер северо-западный, северный умеренный, в отдельных районах страны сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток -4..+1°С. Атмосферное давление будет сильно расти, передает Белгидрометцентр.

29 декабря ночью погоду в стране будут определять неустойчивые, более прохладные воздушные массы, распространяющиеся с севера Европы, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром в отдельных районах республики пройдет небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет понижаться до -3..-9°С, максимальная днем составит 0..-5°С.

30 декабря погоду в стране будут формировать малоактивные атмосферные фронты на фоне повышенного атмосферного давления, перемещающиеся с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, по северо-западу с дождем). В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3..-10°С, по юго-востоку при прояснениях будет понижаться до -13°С; днем от -4 до +3°С.