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28. 12. 2016

В Минске упавшие деревья повредили восемь машин и балкон

Из-за порывов ветра, которые достигали 15-и метров в секунду, в Минске в результате падений деревьев во дворах жилых домов на проспекте Пушкина, а также на улицах Казинца и Корженевского повреждены восемь легковых автомобилей и остекление балкона квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

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Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Также зафиксировано отключение электроэнергии в трех населенных пунктах Копыльского района.

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