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28. 12. 2016

В МИД РФ раскритиковали задержанных «белорусофобов» из Regnum

В России следят за ситуацией с задержанием в Беларуси авторов российского издания Regnum Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Об этом заявила фициальная представительница МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 27 декабря.

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При этом она отметила, что заявила, что слова "недонарод" и "недогосударство" в отношении белорусов и Беларуси из уст людей, которые влияют на общественное мнение — «это просто непотребные вещи», сообщили в российском МИД.

По ее словам, они могут способствовать разжиганию межнациональной проблемы и ксенофобии и не способствуют созданию позитивной атмосферы в российско-белорусских отношениях.

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