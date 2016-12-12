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28. 12. 2016

На выезде из Беларуси в Польшу стоят 300 легковых автомобилей

В пунктах пропуска на белорусско-польской границе скопилось около 300 автомобилей, которые ожидают выезда в Польшу. Так, в «Брузгах» зафиксировано 154 машин, «Бресте» - 110, «Берестовице» - 45.

Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета по состоянию на 08:00 28 декабря.

Также очереди есть и на белорусско-литовской границе. 15 легковушек ожидают выезда в «Котловке», 34 легковушки и 57 фур – в «Камменом Логе».

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