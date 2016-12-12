В Мозыре огласят приговор мужчине, убившему из чувства мести жене своих детей

Гомельский областной суд в выездном заседании в Мозыре 28 декабря огласит приговор в отношении отца, убившего 31 января из чувства мести своей супруге, желавшей расторгнуть брак, двоих своих детей.

Пьяный неработающий уроженец Мозыря 1977 года рождения убил дочку и сына, после чего отправился на съемную квартиру супруги, где она проживала со старшим сыном, рассказал ей о содеянном и попытался покончить с собой.

Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и избиение, неоднократно - к административной. Злоупотреблял спиртным, дважды предпринимал попытки суицида.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1,2 ч.2 ст.139 УК (убийство).

По материалам БелТА