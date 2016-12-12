Кладовщица из Солигорска украла инструментов на 75 тыс. долларов

54-летняя жительница Солигорска, работая на одном из складов ОАО «ЛМЗ Универсал», чтобы избежать ответственности за растрату вверенного ей имущества, сообщила в правоохранительные органы о том, что неизвестные проникли на склад и похитили товарно-материальные ценности.
По факту похищения было возбуждено уголовное дело. Однако следователи выяснили, что заявленные обстоятельства кражи созданы искусственно и не соответствуют действительности, сообщили в СК.
По данным следствия, женщина несколько лет похищала и продавала вверенные ей в инструменты и оборудование. Причиненный ущерб составил около 150 тыс. рублей. Жена призналась в растрате.
Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 211 (присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 400 (заведомо ложный донос, совершенный из корыстных побуждений) УК. Она заключена под стражу.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
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