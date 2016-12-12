Кладовщица из Солигорска украла инструментов на 75 тыс. долларов

54-летняя жительница Солигорска, работая на одном из складов ОАО «ЛМЗ Универсал», чтобы избежать ответственности за растрату вверенного ей имущества, сообщила в правоохранительные органы о том, что неизвестные проникли на склад и похитили товарно-материальные ценности.

По факту похищения было возбуждено уголовное дело. Однако следователи выяснили, что заявленные обстоятельства кражи созданы искусственно и не соответствуют действительности, сообщили в СК.

По данным следствия, женщина несколько лет похищала и продавала вверенные ей в инструменты и оборудование. Причиненный ущерб составил около 150 тыс. рублей. Жена призналась в растрате.

Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 211 (присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 400 (заведомо ложный донос, совершенный из корыстных побуждений) УК. Она заключена под стражу.