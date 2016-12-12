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28. 12. 2016

Жителя Мозыря за убийство сына и дочери приговорили к смерти

Житель Мозыря, убивший из мести жене своих сына и дочь, приговорен 28 декабря к высшей мере наказания - смертной казни. Приговор огласил Гомельский областной суд в выездном заседании в Мозыре.

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Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1,2 ч.2 ст.139 УК (убийство), передает БелТА.

Приговор не в ступил в законную силу и может быть обжалован.

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