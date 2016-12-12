В Минске задержали директора центра, предлагавшего мультишенген за 15 долларов

Белорусские правоохранители задержали директора визового центра vizacenter.by, который оказывал нелегальные услуги по подготовке документов для шенгенских виз. Работала схема с 2013 года. При этом было не важно, имеет ли человек право посещать страны, визы в которые он намеревался получить.
Все необходимые документы сотрудники собирали сами, незаконно используя поддельные печати разных банков и фирм. У них изъято более 300 тыс. долларов, около 100 поддельных печатей, клише и справок, сообщили в Белтелерадиокомпании.
Среди клиентов фирмы часто были и выходцы из стран с повышенной террористической активностью.
Визовый центр предлагал сделать визу один день, многократную визу, в том числе в чистый паспорт, - за три дня. Многократный шенген они оценивали в 15 долларов, шенгенскую визу на три года – в 20. Хитом продаж на сайте значится «карта поляка».
Примечательно, что офис центра распологался на улице Комсомольская - вплотную к зданиям КГБ и МВД.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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