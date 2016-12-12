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28. 12. 2016

В Минске задержали директора центра, предлагавшего мультишенген за 15 долларов

Источник фото: Sputnik

Белорусские правоохранители задержали директора визового центра vizacenter.by, который оказывал нелегальные услуги по подготовке документов для шенгенских виз. Работала схема с 2013 года. При этом было не важно, имеет ли человек право посещать страны, визы в которые он намеревался получить.

Все необходимые документы сотрудники собирали сами, незаконно используя поддельные печати разных банков и фирм. У них изъято более 300 тыс. долларов, около 100 поддельных печатей, клише и справок, сообщили в Белтелерадиокомпании.

Среди клиентов  фирмы часто были и выходцы из стран с повышенной террористической активностью.

Визовый центр предлагал сделать визу один день, многократную визу, в том числе в чистый паспорт, - за три дня. Многократный шенген они оценивали в 15 долларов, шенгенскую визу на три года – в 20. Хитом продаж на сайте значится «карта поляка».

Примечательно, что офис центра распологался на улице Комсомольская - вплотную к зданиям КГБ и МВД.

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