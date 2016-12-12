«Гомельтранснефть Дружба» и «Транснефть» договорились о повышении тарифов на транзит

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» и российская «Транснефть» пришли к соглашению по повышению в 2017 году тарифа на транспортировку российской нефти. Если ранее Гомель на повышении тарифа на 20,5%, а российская компания предлагала 5,8%, то в результате стороны сошлись на 7,7%. Об этом сообщил начальник управления топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы РФ Дмитрий Махонин.
Ранее "Полоцктранснефть Дружба" согласилась с предложением "Транснефти" увеличить тариф на транспортировку нефти из РФ на 11,76% вместо 20,5%, передает ТАСС.
Новые тарифы должны быть установлены с 1 февраля 2017 года.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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