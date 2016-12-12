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28. 12. 2016

«Гомельтранснефть Дружба» и «Транснефть» договорились о повышении тарифов на транзит

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» и российская «Транснефть» пришли к соглашению по повышению в 2017 году тарифа на транспортировку российской нефти. Если ранее Гомель на повышении тарифа на 20,5%, а российская компания предлагала 5,8%, то в результате стороны сошлись на 7,7%. Об этом сообщил начальник управления топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы РФ Дмитрий Махонин.

Ранее "Полоцктранснефть Дружба" согласилась с предложением "Транснефти" увеличить тариф на транспортировку нефти из РФ на 11,76% вместо 20,5%, передает ТАСС.

Новые тарифы должны быть установлены с 1 февраля 2017 года.

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