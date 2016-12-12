Нефтегазовый спор с Россией в 2016 году решен не будет

Решение нефтегазовых вопросов с Россией переносится на 2017 год, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко. По его словам, стороны продолжают переговоры.
Игорь Ляшенко также отметил, что Беларусь рассчитывает на скорейшее разрешение всех вопросов.
По материалам БелТА
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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