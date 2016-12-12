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28. 12. 2016

Нефтегазовый спор с Россией в 2016 году решен не будет

Решение нефтегазовых вопросов с Россией переносится на 2017 год, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко. По его словам, стороны продолжают переговоры.

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Игорь Ляшенко также отметил, что Беларусь рассчитывает на скорейшее разрешение всех вопросов.

По материалам БелТА

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