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28. 12. 2016

В Ивацевичском районе автомобиль сбил пьяного велосипедиста

Вечером 27 декабря 48-летний житель деревни Гортоль Ивацевичского района, управляя автомобилем Audi 80 , на дороге Телеханы-Речки-Пласкинь сбил 46-летнего жителя городского поселка Телеханы, который ехал на велосипеде во встречном направлении по правой полосе движения.

В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения и госпитализирован. Его велосипед не был обозначен спереди фонарем, излучающим белый свет, а сам он - световозращающими элементами, сообщили в ГАИ Брестской области.

Также пострадавший был пьян.

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