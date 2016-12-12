В Беларуси прорабатывают новый механизм адресного кредитования застройщиков

Правительство Беларуси прорабатывает новый механизм адресного кредитования застройщиков жилья. Об этом рассказал 28 декабря в Городище в Барановичском районе вице-премьер Анатолий Калинин.

«Этот механизм находится в проработке. Мы его озвучим в ближайшее время», - сказал он, передает БелТА.

Кроме того, в правительстве планируют снизить ставку рефинансирования до 14-15% в ближайшую пятилетку, чтобы позволить гражданам иметь больший доступ к льготным кредитам.