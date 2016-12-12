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29. 12. 2016

В последние дни 2016 год погода в Беларуси будет неустойчивой

29 декабря ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем 0..-5°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

30 декабря погоду в стране будет формировать малоактивный атмосферный фронт на фоне повышенного атмосферного давления, перемещающийся с Балтийского моря. Преимущественно по северу республики пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем по северо-западу с дождем). В отдельных районах ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-7°С, по юго-востоку при прояснениях она понизится до -10°С, максимальная днем будет находиться в пределах от -4°С до +2°С, передает Белгидрометцентр.

31 декабря погоду в стране будут определять неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения. Преимущественно по северо-востоку республики пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах страны ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Утром и днем в отдельных районах по Витебской области сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит -5..+1°С, максимальная днем -2..+4°С.

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