В последние дни 2016 год погода в Беларуси будет неустойчивой

29 декабря ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем 0..-5°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
30 декабря погоду в стране будет формировать малоактивный атмосферный фронт на фоне повышенного атмосферного давления, перемещающийся с Балтийского моря. Преимущественно по северу республики пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем по северо-западу с дождем). В отдельных районах ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-7°С, по юго-востоку при прояснениях она понизится до -10°С, максимальная днем будет находиться в пределах от -4°С до +2°С, передает Белгидрометцентр.
31 декабря погоду в стране будут определять неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения. Преимущественно по северо-востоку республики пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах страны ожидается слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Утром и днем в отдельных районах по Витебской области сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит -5..+1°С, максимальная днем -2..+4°С.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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