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29. 12. 2016

Минское "Динамо" досрочно вышло в полуфинал Кубка Шпенглера

Хоккеисты "Динамо" 28 декабря уступили в Швейцарии "Давосу" со счетом 4:5, но по лучшей разнице забитых пропущенных шайб вышли в полуфинал Кубка Шпенглера. Швейцарцы, наоборот, уступив в первом матче в группе Каттини представителям Канады (3:4), не сумели в поединке с минчанами значительно поправить свое турнирное положение.

смотрите также Минское "Динамо" победило Канаду в первом матче Кубка Шпенглера

Шайбы: 1:0 - Клинкхаммер (4.54, в меньшинстве). 1:1 - Холл (16.03, в большинстве). 1:2 - Шнибергер (21.28, в большинстве). 1:3 - Линдгрен (22.17). 1:4 - Шор (29.31, в большинстве). 2:4 - Карабань (29.46). 3:4 - Павлович (30.38). 3:5 - Корви (41.41). 4:5 - Павлович (47.35, в большинстве).

Группа Каттини: 1. "Динамо-Минск" - 3 очка (2 матча; 11-9), 2. "Давос" - 3 (2; 8-8), 3. Канада - 3 (2; 9-10).

Матчи плей-офф 1/4 финала состоятся на турнире 29 декабря. Чешский "Маунтфилд" встретится со сборной Канады, а "Давос" сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом". В полуфинале своих соперников уже ждут "Лугано" и "Динамо-Минск". Белорусский клуб выйдет на лед против лучшей команды пары "Маунтфилд"-сборная Канады. 

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