В Минске утвердили новогодние интервалы движения поездов метров

В Минске установлены интервалы движения поездов Минского метрополитена на период с 29 декабря по 1 января. Об этом сообщает ГУ "Столичный транспорт и связь". 29 декабря метро будет работать по графику буднего дня, 30 декабря - по графику пятницы.

31 декабря интервал движения по линии "Малиновка - Уручье" с 05:30 до 07:00 составит 5-4 минуты, по линии "Могилевская - Каменная Горка" - 7-4; с 07:00 до 11:00 - на обеих линиях - 4, с 11:00 до 13:00 по линии "Малиновка - Уручье" - 4, по линии "Могилевская - Каменная Горка" - 5,5; с 14:00 до 15:00 - соответственно 4-3 и 5-3; с 15:00 до 16:00 - на обеих линиях 3-2; с 16:00 до 18:00 - по 2; с 18:00 до 19:00 - по 2-2,5; с 19:00 до 20:00 - 2,5-4,5 и 2,5-4; с 20:00 до 21:00 - 5 -5,5 и 4-6; с 21:00 до 0300 - по 6; с 03:00 до 04:45 - 6-8 минут.

1 января пассажиры смогут войти на станции "Немига", "Купаловская" (выход к проспекту Независимости), "Октябрьская", "Фрунзенская" до в 04:15, на остальные - до 04:00.