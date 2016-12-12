Гуляния в новогоднюю ночь в Минске пройдут на 28 площадках

Гуляния в новогоднюю ночь в Минске пройдут на 28 открытых площадках Минска. Главной концертной площадкой будет территория у Дворца спорта, где с 23.00 до 04:00 пройдет концерт "С Новым годом, столица", а в 01:30 начнется 12-минутный фейерверк. 1 января здесь с 14:00 до 20:00 запланирована программа "Новогодняя волшебная ночь".

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Культурно-развлекательные мероприятия пройдут также с 01:00 до 03:00 у Дворца детей и молодежи "Орион", на площадке у кинотеатра "Салют", на площадке по улице Я. Чечота,25, в сквере "Полянка" по улице К. Либкнехта, по проспекту Независимости,116, улицам Руссиянова,1, Фогеля,1, Героев 120-й дивизии, 15, Карбышева, 13/2

С 00:00 до 05:00 запланированы гуляния у спорткомплекса "Чижовка-Арена", с 01:00 до 04:00 - у Минского государственного дворца детей и молодежи и универсама "Рублевский" в Заводском районе, на площадке по улице Асаналиева, в Лошицком усадебно-парковом комплексе, а также в парке Павлова, у торгового центра по улице Барамзиной в микрорайоне "Сокол" и у культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД.

С 00:30 до 04:00 встречать Новый год будут по улице Столетова,1, у самолета по улице Корвата и у Комаровского рынка.

31 декабря в 20:00 от Национальной библиотеки до Октябрьской площади стартует новогодняя эстафета "Бег Дружбы". А в 01:30 предусмотрен запуск фейерверков у Ледового Дворца спорта и торгового центра "Караван".