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29. 12. 2016

Ударенный корпус реактора БелАЭС прибыл в Островец

Новый корпус реактора, который столкнулся с опорами ЛЭП в Толочинском районе, доставлен поздним вечером 28 декабря на Островецкую АЭС. Он был изготовлен на волгодонском предприятии "Атоммаш" и отправлен в Беларуси 31 октября.

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Корпус реактора перевезли на специализированной автомобильной технике на причал Цимлянского водохранилища в Волгодонске, далее – по реке до Нововоронежа. Затем до Островца его перевозили по железной дороге на специализированном транспортере, передает БелТА.

Корпус реактора ВВЭР-1200 весит более 330 тонн, его высота составляет 13 метров, диаметр - 4,5.

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