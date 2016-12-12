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29. 12. 2016

МИД РФ и российский REGNUM поспорили из-за «белорусофобов»

ИА REGNUM намерено подать иск в суд к официальному представителю МИД России по защите чести и достоинства, нанесения вреда деловой репутации агентства. Основанием для этого стало высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сделанное в ходе брифинга 27 декабря относительно задержанных в Беларуси журналистов REGNUM.

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В ответ на этом Мария Захарова посоветовала главному редактору REGNUM Модесту Колерову «подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя».

«И тогда, по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о «соучастии в преступлении» (агентства REGNUM – Телеграф), и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под «обезумевшим недогосударством»», - отметила она.

По ее словам, «трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию».

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