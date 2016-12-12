МИД РФ и российский REGNUM поспорили из-за «белорусофобов»

ИА REGNUM намерено подать иск в суд к официальному представителю МИД России по защите чести и достоинства, нанесения вреда деловой репутации агентства. Основанием для этого стало высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сделанное в ходе брифинга 27 декабря относительно задержанных в Беларуси журналистов REGNUM.
В ответ на этом Мария Захарова посоветовала главному редактору REGNUM Модесту Колерову «подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя».
«И тогда, по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о «соучастии в преступлении» (агентства REGNUM – Телеграф), и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под «обезумевшим недогосударством»», - отметила она.
По ее словам, «трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию».
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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