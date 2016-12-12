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29. 12. 2016

В Дрогичинском районе при розжиге плиты обгорели бабушка и внучка

Источник фото: МЧС

28 декабря в Дрогичинском районе в результате пожара пострадали бабушка и ее трехлетняя внучка. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

По предварительным данным, при розжиге газовой плиты произошла вспышка газовоздушной смеси. В  результате женщина получила ожог лба  и  ингаляционную травму, а находящаяся рядом девочка - ожоги первой-второй степени обеих кистей рук, лица 12% тела. Ребенок доставлен в реанимацию, госпитализирована также и бабушка.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие в доме.  Причина пожара устанавливается. 

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