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29. 12. 2016

МВД: в рождественских богослужениях участвовало не 40, а 113 тыс. католиков

Белорусские католики готовятся к наступлению Рождества в Костёле святого Симеона и святой Елены. Автор фото: Алексей Столяров

В рождественнских богослужениях 24-25 декабря на территории Беларуси приняло участие более 113 тысяч человек. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел Беларуси. Данные о 40 тыс. человек касаются лишь ночных богослужений в храмах в ночь с 24 на 25 декабря, отметили в ведомстве.

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Таким образом, МВД отреагировало на открытое письмо католического архиепископа Тадеуша Кондрусевича о том, что министерство занижает в своих данных количество участников рождественских и пасхальных богослужений.

Также в МВД заявили, что учет граждан, принимающих участие в массовых мероприятиях, «имеет значение исключительно с позиции расстановки необходимого количества сил и средств». После критики со стороны католиков милицейское ведомство решило больше не публиковать данные о численности граждан, участвующих в праздновании религиозных событий. Кроме того, информация о численности участников богослужений в ночь с 24 на 25 декабря с сайта МВД удалена.

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