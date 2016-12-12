В первый день нового года в Беларуси будет до +4

30 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, за которым днем начнет поступать влажная теплая воздушная масса с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем), слабый гололед. В отдельных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, по северной половине порывистый. Температура воздуха максимальная днем составит -3..+2°С. Атмосферное давление будет падать.

31 декабря – 1 января погоду в стране будут определять неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения, передает Белгидрометцентр.

31 декабря ожидается преимущественно по северо-востоку республики небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Утром и днем в отдельных районах по Витебской области сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью от -5 до +1°С, максимальная днем -2..+4°С.

1 января в отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине республики, пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -4..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.