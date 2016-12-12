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30. 12. 2016

На БелАЭС заявляют, что с новым корпусом реактора все нормально

Источник фото: Советская Белоруссия

29 декабря при участии представителей генерального конструктора, завода – изготовителя, Белорусской железной дороги, компании перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика был произведен осмотр всех элементов нового корпуса реактора Белорусской АЭС.

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Для осмотра опорного бурта был снят защитный кожух, но никаких повреждений не обнаружено, сообщили в БелАЭС.

Входной контроль корпуса реактора будет осуществлен в штатном режиме с участием специалистов соответствующих организаций.

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