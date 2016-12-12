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30. 12. 2016

Белорусский Совмин раздал задачи на 2017 год

Совмин Беларуси постановлением от 28 декабря №1088 утвердил важнейшие целевые показатели заказчиков госпрограмм на 2017 год. Об этом сообщили в правительстве.

Минстройархитектуры поручено обеспечить на конец 2017 года среднюю стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, строящегося с господдержкой (без индивидуальных застройщиков), в размере 968,83 рублей. Доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья должна составить 65%.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли должно обеспечить прирост объектов бытового обслуживания в райцентрах и сельской местности на 28 единиц.

МинЖКХ должно снизить затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях не менее чем на 5% по сравнению с 2016 годом.

Ожидаемая продолжительность жизни составит 74,3 года, а доля белорусских лекарств на внутреннем рынке в стоимостном выражении планируется довести до 52%.

Количество посещений организаций культуры (к уровню 2015 года) на конец 2017 года должно вырасти минимум 2%.

Минлесхозу поручено заготовить 2,35 кубометра древесины с 1 гектара лесных земель и обеспечение лесистость территории не менее 39,7%.

Также Беларусь должна войти в топ-30 по индексу уровня образования в рейтинге стран по индексу человеческого развития.

Количество абонентов и пользователей стационарного широкополосного доступа к сети интернет на конец года должно составить 32,5%.

Минсельхозпрод должен обеспечить значение отношения суммы кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам к выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сельхозорганизациях не более 1,07% на конец года.

Минспорта и туризма поручено обеспечить экспорт туристических услуг в размере 157,1 млн долларов. Также Беларусь к концу 2017 года должна войти в топ-25 стран по олимпийским дисциплинам, а доля лиц, занимающихся физкультурой и спортом, должна достичь 22,6%.

Протяженность сети дорог с повышенным скоростным режимом должна увеличиться до 1355 километров.

Уровень зарегистрированной безработицы к концу 2017 года не должен превысить 2%.

Удельный веса инновационной продукции в общем объеме продукции (услуг) должен составить 15,4%. 

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