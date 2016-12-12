Лента RSS
Подписаться на ленту
30 декабря 2016, пятница, 11:15
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
30. 12. 2016

В Мозыре из-за пожара из дома эвакуировали 15 человек

В Мозыре ночью из-за пожара спасатели эвакуировали 15 жильцов пятиэтажного дома по улице Пролетарской. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник в квартире на втором этаже. Ее хозяйку, получившую отравление продуктами горения, госпитализировали.

Специалисты выясняют причину пожара.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Пожары
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.