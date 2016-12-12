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30. 12. 2016

Дело о нападении на ТЦ «Европа» рассмотрит Мингорсуд

В Минский городской суд поступило уголовное дело о нападении с бензопилой и топором на торговый центр "Европа" в Минске. Потерпевшими по делу признаны три женщины и родственники погибшей.

смотрите также СК расследовал уголовное дело о резне бензопилой в ТЦ "Европа" в Минске

О дате и времени разбирательства пока не сообшается.

По материалам БелТА

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