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30. 12. 2016

Белорусский рубль ослаб на последних торгах 2016 года

На последних в 2016 году торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 декабря курс белорусский рубль ослаб ко всем валютам трехвалютной корзины.

Так, евро подорожал на 0,1%, доллар – на 0,34%, российский рубль – на 0,8%.

Теперь за 100 российских рублей дают 3,244 белорусских, 1 евро – 2,045, 1 доллар – 1,9585.

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