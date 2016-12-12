Белорусский рубль ослаб на последних торгах 2016 года

На последних в 2016 году торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 декабря курс белорусский рубль ослаб ко всем валютам трехвалютной корзины.
Так, евро подорожал на 0,1%, доллар – на 0,34%, российский рубль – на 0,8%.
Теперь за 100 российских рублей дают 3,244 белорусских, 1 евро – 2,045, 1 доллар – 1,9585.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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