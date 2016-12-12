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30. 12. 2016

В Минске на улице обнаружили десять килограммов ртути

Вечером 29 декабря на открытой площадке на улице Казинца в Минске прохожий обнаружил три стеклянные емкости со ртутью, две из которых были разбиты, а одна весом около десяти килограммов была герметично закрыта . Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Опасный металл был изъят для утилизации. Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не произошло.

Проверку по факту обнаружения ртути проводит РУВД Октябрьского района.

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